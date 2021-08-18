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Osmaniye'de bir kişi cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

18.08.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bir kişi cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir kişi, cinsel taciz iddiasıyla cezaevine gönderildi.

İlçede yaşayan bir kadının şikayeti üzerine, cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen M.O. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ​​​​​​

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