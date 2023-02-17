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Osmaniye'de çadır kentteki çocuklara depremi maskotlarla unutturmaya çalışıyorlar

17.02.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Osmaniye'de çadır kentlerde yaşayan çocuklar, bir alışveriş merkezinin maskotlarla düzenlediği etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.

Kentteki bir alışveriş merkezinin işletmecisi İlhan Çalışkan, depremden etkilenen çocukların isteği üzerine çalışanlarının önceden kullandığı kostümlerle Masal Park otopark alanında oluşturulan geçici barınma merkezinde etkinlik düzenlemeye karar verdi.

"Miki fare", "inek", "civciv" ve "tavşan" maskotlarıyla çadır kentleri gezen çalışanlar, depremzede çocukları eğlendirerek depremi unutturmaya çalışıyor.

İlhan Çalışkan, AA muhabirine, kendisinin de depremzede olduğunu, iş yerinin maskotlarının çadır kentteki çocukları eğlendirmesi için bir etkinlik düzenlemek istediğini söyledi.

Gün içinde etkinlikler yaptıklarını dile getiren Çalışkan, çocukların eğlendiğini görmelerinin kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Çalışkan, ailesiyle evlerinin bahçesine kurduğu çadırda yaşadığını belirterek, "Çocuklarım da burada eğleniyor. Onlar da depremden çok etkilendi, eve giremiyorlar." dedi.

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deprem Osmaniye çocuk

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