Osmaniye’de caminin güvenlik kamera kayıt cihazı ile elektrik kablosu çalındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de daha önce 5 kez hırsızlık olayının yaşandığı camiden güvenlik kamera kayıt cihazı ile elektrik kablosunu çalındı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Halit Paşa Cami imamı, sabah namazı için camiye geldiğinde pencerenin demir korkulukların kesildiğini fark etti.

İmam, yaptığı kontrolde caminin güvenlik kamera kayıt cihazı ve elektrik kablosunun çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi.

Daha önce de camide 5 hırsızlık olayının yaşandığı öğrenilirken, polis olayı gerçekleştireni bulmak için çalışma başlattı.

