Osmaniye'de çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çamura saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yusuf İzzettin Köyü yakınlarındaki çimenlik alanda otlayan Ergün Soytorun'a ait inek bataklığa saplandı.

İneği sahibi kendi imkanları ile hayvanı kurtaramayınca Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, inekleri halatla kurtardı. İneğine kavuşan sahibi itfaiye erlerine teşekkür etti.

Öte yandan İtfaiye ekipleri ineğin üşümemesi için de ateş yaktı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz