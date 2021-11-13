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Osmaniye'de çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor

13.11.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Söğütlügöl köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen orman işletmesine bağlı 16 arazöz ve itfaiye ekipleri, alevlere karadan müdahale ediyor.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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