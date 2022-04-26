Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Karaçay Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda tabanca ile vurulan Ümit Doğan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.



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