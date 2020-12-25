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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE HABERLERİ  | 25.12.2020 14:22 | Son Güncelleme

Zanlılardan birinin terör örgütünün sözde emiri olduğu ileri sürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen zanlıları yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

Ekipler, 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan M.M'nin örgütte sözde emir olarak görev yaptığı, diğerlerinin de silahlı eylemlere katıldıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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