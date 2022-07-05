YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Osmaniye’de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

05.07.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Osmaniye’de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Karakütük köyünde tarladan eve dönen Yakup M. idaresindeki 16 UE 926 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada traktörün altına sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye’de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandıOsmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı
Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybettiAksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandıHalil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:14
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:05
Yatsı
21:42
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.