Osmaniye'de Enverül Hamit Camisi'nde yangın çıktı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Enverül Hamit Camisi'nin giriş kapısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Gece saatlerinde Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki caminin kapısından dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Caminin ahşap giriş kapısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.



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