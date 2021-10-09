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Osmaniye'de eşi tarafından darbedilen kadın hastanede hayatını kaybetti

09.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 10 gün önce boşanma aşamasındaki eşi tarafından darbedilen kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Boşanma işlemleri için 29 Eylül'de kentteki avukatlık bürosuna eşi İ.G. ile giden Meltem G. (23), buradaki tartışma sonrası kocası tarafından darbedildi.

Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nden Gaziantep'teki özel hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Meltem G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Meltem G'nin cenazesi Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan İ.G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hekimliğince tutuklandı.

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