Osmaniye'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ettiği belirlenen D.G'nin Selimiye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde, kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulan odada, saksılar içinde 6 kök Hint keneviri, 195 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, hassas terazi ve Hint keneviri tohumları ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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