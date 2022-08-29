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Osmaniye'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

29.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Osmaniye'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ettiği belirlenen D.G'nin Selimiye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde, kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulan odada, saksılar içinde 6 kök Hint keneviri, 195 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, hassas terazi ve Hint keneviri tohumları ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye uyuşturucu jandarma

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