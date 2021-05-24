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Osmaniye'de evinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

24.05.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de evinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma neticesi uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen şüpheli T.K'nın üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekiplerce şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 1 kilo 32 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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