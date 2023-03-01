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Osmaniye’de fabrikalar yer fıstığı üretimi için mesai yapıyor

01.03.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkenin yer fıstığı ticaret hacminin yüzde 90’ını karşılayan Osmaniye’de fabrikalar üretimi sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Osmaniye ili de büyük hasar görürken, üreticiler istihdam ve ekonominin desteklenmesi adına fabrikalarda üretimlerini sürdürüyor.

Depremin yaralarını bir yandan dayanışma ve yardımlaşmayla saran fıstık fabrikaları bir yandan üretimi sürdürüyor. 60 kişiyi istihdam eden Mustafa Yılmazer, "Depremin ilk olduğu andan itibaren fabrikamızda güvenli alanda bir araya geldik. Depremzedelere fabrikamızın kapıları açtık ve hem sahada hem fabrikamızda dayanışma içinde olduk. Üretim için ilk günler elektrik yoktu jeneratör ile üretimi sürdürdük. Deprem nedeniyle psikolojimiz bozuldu, olumsuzluk, vefat eden yaralanan yakınlarımız oldu. Yaralarımızı, acımızı hep birlikte dayanışma içinde paylaştık. Bir yerden başlamak ayağa kalmak gerek ve depremin o olumsuz atmosferini çalışıp, üreterek hem de dayanışma içinde birlik beraberlik ile ilimizde yeniden ayağa kalkalım istiyoruz. Hayat devam ediyor, işimize odaklandık. Omuz omuza vererek, devletimiz ile birlikte bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

Türkiye’nin fıstık ihtiyacının yaklaşık 200 bin ton olduğunu anlatan Yılmazer şöyle devam etti:
"Rekolte geçmiş yıllarda yüksekti bu yıl biraz düşük ama pandemi vardı, ekonomik sorunlar vardı. Bu şikayet değil, yıllardır fıstık her yıl yüz güldürürken bu yıl biraz rekolte düşük düzelecektir. Fıstığı müşteri talebine göre sanayi ve çerezlik olarak tüketici talebine göre üretim bölümlendirmesini gerçekleştiriyoruz. Hem ilimize hem ülkemize büyük geçmiş olsun."

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