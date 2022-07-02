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Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancı uyruklu yakalandı

02.07.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Erdinç Yılmaz: - "Burada zafiyet veya eksiklik varsa idari soruşturmayı başlattık, bununla ilgili gerekeni de en kısa zamanda yapacağız"

Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancı uyruklu yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancı uyruklunun yakalandığını söyledi.

Vali Yılmaz, dün akşam saatlerinde 35 yabancı uyruklunun kaçtığı ve ilk çalışmalarda 24'ünün yakalandığı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, dün akşam yaşanan "firar olayına" başta jandarma ekipleri olmak üzere etkin şekilde müdahale ettiklerini belirtti.

Vali Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gece saat 03.00-04.00 civarlarına kadar firarda olan 35 kişinin tamamı yakalandı. Allah'ın izniyle devletimiz bu tür olaylarda hiçbir şekilde zafiyet vermeden gerekli müdahalesini yapıyor, yapacaktır. Burada zafiyet veya eksiklik varsa idari soruşturmayı başlattık, bununla ilgili gerekeni de en kısa zamanda yapacağız. Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden dün firar edenlerin Afgan uyruklu olduğu şeklinde bilgiler yayıldı, buradakilerin tamamı Suriyeli. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek, yanlış yönlendirecek bilgiler veriliyor, bu bilgiler doğru değil. Biz, kamu görevlileri olarak görevimizi en iyi şekilde yapma azmi içinde devam ediyoruz. Bundan sonra da burada yönetimimizi en etkin şekilde sürdüreceğiz."

Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı

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