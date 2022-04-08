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Osmaniye'de gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi

08.04.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, farklı markalara ait 185 gümrük kaçağı araç motoru ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente kaçak araç motoru getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir depoda farklı markalara ait 185 araç motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibi M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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