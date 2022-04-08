Osmaniye'de gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, farklı markalara ait 185 gümrük kaçağı araç motoru ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente kaçak araç motoru getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir depoda farklı markalara ait 185 araç motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibi M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz