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Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

07.11.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kazım Türkdal idaresindeki 80 ADA 143 plakalı motosiklet, Düziçi'ne bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören mevkisinde O.S. idaresindeki 01 V 5366 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Ağır yaralanan Türkdal, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde mücadeleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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