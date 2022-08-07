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Osmaniye'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

07.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ev, iş yeri ve inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, inşaat malzemesi, bakır kablo, motosiklet, elektrikli bisiklet ve ev eşyası çaldığı tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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