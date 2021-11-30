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Osmaniye'de iki gündür kayıp olan kişiyi arama çalışması başlatıldı

30.11.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp kişinin traktöründe kan izine rastlanması üzerine, en son beraber olduğu tespit edilen zanlı gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tarlaya gittikten sonra iki gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Bostanlar köyü Göllüler Mahallesi'ndeki evinden, iki gün önce sabah saatlerinde, "Söğütlügöl köyüne tarla sürmeye gidiyorum" diyerek traktörle ayrılan Tekin Göl'ün (46) eve dönmemesi üzerine, ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri, Söğütlügöl'de yaptıkları aramada, Göl'ün kullandığı traktörü, park halinde buldu. Yapılan incelemede, traktörde kan izine rastlanınca Göl'ün traktörle Söğütlügöl'e beraber geldiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ve bölgeye gelen AFAD ekiplerinin, Göl için başlattığı arama çalışmalarına, havanın kararması üzerine ara verildi.

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