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Osmaniye'de iki kardeşten Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek

OSMANİYE HABERLERİ  | 26.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

Osmaniye'de iki kardeşten Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi devletten aldığı bursu, 6 yaşındaki kardeşi de kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İzlediği haberlerden etkilenen 6. sınıf öğrencisi Canan Yağız, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 lira olan bir aylık bursuyla destekte bulunmaya karar verdi.

Ablasından etkilenen 6 yaşındaki kardeşi Abdulkadir de kumbarasında biriktirdiği 150 lirayı bağışlamak istedi.

Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların yardımlarının ulaştırılması için anne Güler Yağız, Kadirli Kaymakamlığını aradı.

Talep üzerine eve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, iki kardeşin anlamlı bağışını teslim alıp bankaya yatırarak dekontunu aileye teslim etti.

Canan Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyadan ve yapılan bağışlardan çok etkilendiğini söyledi.

Kampanyaya destek olma kararı verdiğini ancak sokağa çıkamadığını, kendilerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin yardımcı olduğunu belirten Yağız, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine küçük de olsa kampanyaya katkıda bulunmak istedim. Televizyonda haberleri izlerken herkesin bir şey bağışladığını görünce ben de bursumu bağışlamak istedim. Kardeşim de kumbarasında biriktirdiği parasını bağışladı. Bu salgın geçmezse diğer burs paralarımı da devletimize bağışlamak istiyorum."

Anne Güler Yağız da kampanyaya destek sunduğu için kızı ve oğluyla gurur duyduğunu, zor günleri el ele vererek aşabileceklerini belirtti.

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