YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

15.05.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yeşilyurt köyünde Rafet G'ye ait 80 DV 686 plakalı park halindeki kamyonetin ön tarafına geçen Recep Tayyip Yurtkal (2), Rafet G'nin aracını hareket ettirmesi üzerine kamyonetin altında kaldı.

Ağır yaralanan Yurtkal, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladıDevlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı
Siirt'te farklı okullardaki öğrencilerden oluşan çocuk korosu seyirciyle buluştuSiirt'te farklı okullardaki öğrencilerden oluşan çocuk korosu seyirciyle buluştu
YÖK Başkanı Özvar Eskişehir'de proje takımı ve kulüp öğrencileriyle buluştuYÖK Başkanı Özvar Eskişehir'de proje takımı ve kulüp öğrencileriyle buluştu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
03:44
Sabah
05:20
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:43
Yatsı
21:12
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.