Osmaniye'de kayalık alanda erkek cesedi bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de kayalıklarda kimliği bilinmeyen erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

