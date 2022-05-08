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Osmaniye'de kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı

08.05.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş, mahsur kaldığı yerden Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Düziçi ilçesi Yeni Farsak köyüne gelen F.B, köyün yakınlarındaki kayalıklarda gezerken dengesini kaybederek düştü.

Ayağını kıran F.B'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumunu bildirmesi üzerine, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

F.B'ye ulaşan ekipler, jandarma ve köylülerin yardımıyla yaralı vatandaşı sedyeyle 5 kilometre taşıyarak acil servis ekiplerine teslim etti.

Yaralı vatandaş, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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