Osmaniye’de Kızıl Elma 80 uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de narkotik polisi, tarihinin en büyük narkotik operasyonunu gerçekleştirdi. “Kızıl Elma 80” adı verilen, özel harekat polisi ve polis helikopterinin de destek verdiği nefes kesen operasyonda “torbacı” diye tabir edilen 31 zehir taciri gözaltına alındı. Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda ise çok miktarda ve sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon polis kamerasına yansıdı.

Osmaniye’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon üstüne operasyon yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihinin en büyük operasyonunu gerçekleştirdi.

Operasyon adı: “Kızıl Elma 80”

Yaklaşık 2 ay boyunca belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan polis, hazırlıklarını tamamlayarak “Kızıl Elma 80” operasyonu için düğmeye bastı. Şafak vakti özel harekat polisi ve polis helikopterinin de desteğiyle önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyona Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) ve Asayiş polisi de destek verdi.