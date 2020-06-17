YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de Kızıl Elma 80 uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de Kızıl Elma 80 uyuşturucu operasyonu

OSMANİYE HABERLERİ  | 17.06.2020 09:35 | Son Güncelleme

Osmaniye’de narkotik polisi, tarihinin en büyük narkotik operasyonunu gerçekleştirdi.

Osmaniye’de narkotik polisi, tarihinin en büyük narkotik operasyonunu gerçekleştirdi. “Kızıl Elma 80” adı verilen, özel harekat polisi ve polis helikopterinin de destek verdiği nefes kesen operasyonda “torbacı” diye tabir edilen 31 zehir taciri gözaltına alındı. Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda ise çok miktarda ve sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon polis kamerasına yansıdı.
Osmaniye’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon üstüne operasyon yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihinin en büyük operasyonunu gerçekleştirdi.

Operasyon adı: “Kızıl Elma 80”
Yaklaşık 2 ay boyunca belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan polis, hazırlıklarını tamamlayarak “Kızıl Elma 80” operasyonu için düğmeye bastı. Şafak vakti özel harekat polisi ve polis helikopterinin de desteğiyle önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyona Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) ve Asayiş polisi de destek verdi.

Adreslerden uyuşturucu fışkırdı
Operasyonda koçbaşıyla kapısını kırarak evlere giren polis, hassas burunlu narkotik köpeğiyle didik didik yaptığı aramalarda, çok miktarda ve sayıda eroin, metamfetamin, bonzai, yeşil reçeteyle satılan hap ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Aramalarında ardından yakalama kararı bulunan 31 torbacı gözaltına alındı. Nefes kesen operasyon ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

31 torbacı gözaltına alındı
C.G.,M.E.,M.S.,M.A.,V.K.,E.G.,K.K.,A.K.,F.Ş.,Ş.K.,R.A.,B.A.,B.R.E.,V.K.,A.K.,M.K.,A.K.,H.T.G.,A.T.,F.B.,E.A.,O.K.,İ.D.,G.G.,M.K.,E.G.,Ş.G.,Ş.G.,D.G.,Ş.C., adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin 5’inin tutuklandığı diğerlerinin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Varol onuruna veda programı

Vali Varol onuruna veda programı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Osmaniye Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:08
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
20:04
Yatsı
21:42

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Ayşem Eczanesi
Merkez
Bedirhan Eczanesi
Merkez
Yalçın Eczanesi
Merkez
Andırın Eczanesi
Kadirli
Namlı Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Bahçe Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Düziçi’nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Düziçi’nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kadirli’de yasağa uymayan 17 kişiye 34 Bin 650 TL ceza

Kadirli’de yasağa uymayan 17 kişiye 34 Bin 650 TL ceza

Osmaniye Ülkü Ocakları’ndan ’şehitlerimize Saygı Yürüyüşü’

Osmaniye Ülkü Ocakları’ndan ’şehitlerimize Saygı Yürüyüşü’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.