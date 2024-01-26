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Osmaniye’de levyeli 2 kadın hırsız yakalandı

İHA İHA
26.01.2024 11:11 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de evlerden levyeyle hırsızlık yapan 2 kadın önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; evlerin kapılarını levye, boru anahtarı ve tornavida yardımıyla kırarak hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Apartmanın içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yüzlerini gizleyerek apartmana giren 2 kadını fark etti. Ekipler, 2 saatlik sürede kimliklerini tespit ettiği şüpheli Berfin Ç. ve Zeliha Ç.’nin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kadın hırsız gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada 10 çeyrek altın, 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük, 30 dolar, 5 bin 200 Türk Lirası ele geçirildi.

Berfin Ç. ve Zeliha Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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