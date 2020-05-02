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Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

OSMANİYE HABERLERİ  | 02.05.2020 09:07 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde oğlu tarafından vurulan 66 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.Olay dün öğleden sonra ilçeye 25 kilometre mesafedeki Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde oğlu tarafından vurulan 66 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.
Olay dün öğleden sonra ilçeye 25 kilometre mesafedeki Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki lise 11. sınıf öğrencisi S.A, evde bilinmeyen bir nedenle 66 yaşındaki babası E.A ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, babası E.A’yı av tüfeğiyle arkadan vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden babanın cenazesi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı.
Babasını vurarak öldüren S.A ise gözaltına alındı.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Burak Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Semih Gül Eczanesi
Kadirli
Şanlıer Eczanesi
Kadirli
Sağlam Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
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