Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik ’Narkogüç’ adı verilen operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinin yanı sıra uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 302,98 gram esrar, 41,12 gram metamfetamini, 8,05 gram bonzai, 3 sentetik ecza, 1 hassas terazi aramalarda ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hasan G., Abdullah Y., Ersin E. ve İlkay Ş. adli işlemleri devam ediyor.

