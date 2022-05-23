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Osmaniye’de otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

23.05.2022 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.T'nin kullandığı otomobil, 7 Mart Mahallesi’nde Bülbül Deresi’ne düştü.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve E.C. olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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