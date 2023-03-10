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Osmaniye’de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

10.03.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Osmaniye’de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

İlçedeki Osmaniye Yolu, Kamil Kara Bulvarı, Cengiz Topel Mahallesi ve Şehit Orhan Gök Mahallesi ile Tevfik Pampal Caddesi'ndeki rögarların tıkanması nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aşağı Bozkuyu köyünde dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü.

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Osmaniye dolu sağanak yağış

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