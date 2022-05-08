Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan cip yandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken alev alarak yanan cip, kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 ULB 15 plakalı cip, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği cipte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz