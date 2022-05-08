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Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan cip yandı

08.05.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan cip yandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken alev alarak yanan cip, kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 ULB 15 plakalı cip, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği cipte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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