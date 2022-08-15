YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Osmaniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

15.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hasan Balcı (51) idaresindeki 34 CIC 701 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye gişeleri yakınında, aynı yönde ilerleyen E.C. yönetimindeki 41 UJ 370 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralı iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü Hasan Balcı (51) ile otomobildeki Ali (50), Almira (11) ve Ayşegül Yapan (54) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Balcı ve Ali Yapan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldıOsmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldüKahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye Otomobil Tır otoyol

Osmaniye Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:44
Öğle
12:45
İkindi
16:29
Akşam
19:35
Yatsı
20:58
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.