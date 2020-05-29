YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de trafik kazası: 4 yaralı

Osmaniye’de trafik kazası: 4 yaralı

OSMANİYE HABERLERİ  | 29.05.2020 22:04 | Son Güncelleme

Osmaniye’de iki aracın çarpışması soncu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 Güney Çevre yolunun, Gebeli Mahallesi 3521 Sokak’la birleştiği mevkide meydana geldi.

Osmaniye’de iki aracın çarpışması soncu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 Güney Çevre yolunun, Gebeli Mahallesi 3521 Sokak’la birleştiği mevkide meydana geldi. Musa Telli (68) yönetimindeki 80 EH 214 plakalı otomobil ideaya göre, çevre yolundan dönmek isterken karşı yönden gelen Emre Vural’ın kullandığı 80 AAY 475 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde 2 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye erleri sıkışan yolcuları kısa sürede çıkardı. Yaralılar Musa Telli (68), Fatma Telli (61), Aynur Telli (55) ve Eymen Küçükyılmaz sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Başkan Yanmaz seccade dağıttı

Başkan Yanmaz seccade dağıttı

Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

Bulanık’ta cuma namazı stadyumda kılındı

Bulanık’ta cuma namazı stadyumda kılındı

Kayserisporlu Pedro Henrique hırs küpü

Kayserisporlu Pedro Henrique hırs küpü

Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Osmaniye Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:11
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
19:54
Yatsı
21:28

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Demirbüker Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Topal Eczanesi
Merkez
Dolgun Eczanesi
Kadirli
Şen Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Lokman Hekim Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

AB Spor Ödülleri Galası’nda ülkemizi Ozan Karakuş temsil edecek

AB Spor Ödülleri Galası’nda ülkemizi Ozan Karakuş temsil edecek

İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve nakdi destek

İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve nakdi destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.