Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaşanan tır yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınında motor kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede alevler tüm tırı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Şoför olaydan yara almadan kurtuldu, yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz