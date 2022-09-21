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Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi

21.09.2022 04:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaşanan tır yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınında motor kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede alevler tüm tırı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Şoför olaydan yara almadan kurtuldu, yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi

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