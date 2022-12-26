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Osmaniye’de yasa dışı avcılıkla mücadele

26.12.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de yasa dışı avcılık yapan 2 şahsa cezai işlem uygulandı.

Osmaniye’de yasa dışı avcılıkla mücadele

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) bağlı Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği tarafından yasa dışı av yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Sürdürülen av koruma denetimlerde, yasa dışı avcılık yapan 2 şahsa ekipler tarafından idari işlem uygulandı, avda kullanılması yasak olan 1 adet havalı tüfeğe el konuldu. Ayrıca avlanması yasak olan 3 adet serçe kuşunu avladıkları için 2 şahsa tazminat cezası da uygulanacağı bildirildi.

Bölgede av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
avcılık

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