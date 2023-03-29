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Osmaniye'de yıkılan binaların enkazından günlük 700 kamyon moloz taşınıyor

29.03.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Osmaniye'de yıkılan binaların enkazından günlük 700 kamyon moloz taşınıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde Osmaniye kent merkezi ve ilçelerde 651 bina yıkıldı. Ayrıca il genelinde acil yıkım kararı verilen 500 binanın tamamının yıkımı gerçekleştirildi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Osmaniye'de molozlar, merkeze bağlı Nohuttepe köyü sınırları içerisinde belirlenen döküm sahasına kamyonlarla taşınıyor.

Molozlardaki ahşap, demir ve diğer malzemeler, geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrıştırılacak.

KIRMA, ELEME VE AYRIŞTIRMA TESİSİ KURULACAK

Ayrıştırma işinin ihalesini alan firmanın sahibi ve Osmaniye Maden Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Abdullah Ulucan, AA muhabirine, yıkılan binalardan çıkan molozların döküm sahasına getirildiğini belirtti.

Ulucan, enkazlardaki materyallerin geri dönüşüme kazandırılması çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Döküm sahasına kırma, eleme ve ayrıştırma tesisi kurulacağını ifade eden Ulucan, "Temizliklerini yapıyoruz. Doğaya zarar vermeyecek tesisimizle burada en küçük bir şey bile israf olmayacak. Ahşap, metal, demir ayrıştırılıp molozlar da devlet kurumlarının altyapıda kullanacağı şekilde hazırlanacak." diye konuştu.

Ulucan, kaba temizlik çalışması yapılan döküm sahasındaki molozların 180 gün içerisinde geri dönüşüme kazandırılacağını kaydetti.

DEĞERLİ EŞYALAR KAYIT ALTINA ALINACAK

İlerleyen süreçte yıkılacak ağır ve orta hasarlı binalar için de çalışma yapacaklarını ifade eden Ulucan, güvenlik güçleriyle yapılan çalışma kapsamında molozların içinden çıkacak değerli eşyaların kayıt altına alınacağını söyledi.

Alana kamera sistemi kurulacağını belirten Ulucan, "En ufak bir şey dahi kaybolmayacak. Para, ziynet ve değerli eşyalar, vatandaşlarımızın maddi ve manevi hiçbir şeyi burada zayi olmaz." dedi.

Abdullah Ulucan, döküm sahasına günde 700 kamyon moloz taşındığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Demiri, bakırı, ahşabı geri dönüşüme kazandırılacak. Doğrudan hurdaya gönderme, israf olmayacak. Moloz karışık şekilde buraya geliyor. Burada makineden geçtikten sonra kaba malzemeleri alınacak, daha sonra farklı bantlarda ayrıştırılacak. Kapalı sistem olacak ve çevre kirliliğine müsaade edilmeyecek. Geri dönüşeme kazandırıldığı için atık da olmayacak. En ufak toprağını bile değerlendireceğiz."

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