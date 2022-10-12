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Osmaniye'de yolcu minibüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

12.10.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de yolcu minibüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.K. idaresindeki 80 KM 124 plakalı otomobil Yenigün köyü yakınlarında R.K. idaresindeki 80 M 7173 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücü S.K. ile otomobilde bulunan E.K. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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