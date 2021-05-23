Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 74 yabancı uyruklu yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 74 yabancı uyruklu yakalandı, 2 minibüs şoförü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine M.K. ve M.E.K. idaresindeki 2 minibüsü durdurdu.

Ekipler, 14'er kişilik 2 minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giren, aralarında bebeklerinde olduğu 68 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu bulunduğunu belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Minibüs şoförleri M.K. ve M.E.K. gözaltına alındı.

Şoförlere ayrıca belgesiz yabancı uyruklu taşıdıkları gerekçesiyle toplam 139 bin 934 lira ceza verildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz