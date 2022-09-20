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Osmaniye'deki balık ölümlerinin sudaki oksijenin düşmesinden kaynaklandığı öngörülüyor

20.09.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'deki balık ölümlerinin sudaki oksijenin düşmesinden kaynaklandığı öngörülüyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karaçay Deresi'ndeki balık ölümlerinin, ani ısı değişiklikleri ve mevsimsel olarak sıcaklıkların artmasından dolayı sudaki oksijen miktarının anlık düşmesinden kaynaklandığının tahmin edildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Toprakkale ilçe sınırları içindeki Karaçay Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine başlatılan incelemenin tamamlandığı belirtildi.

Su ve ölü balıklardan alınan numunelerin Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarında incelendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Laboratuvar sonuçlarına göre ölü balık numunelerinde herhangi bir zehirlenme emaresine rastlanılmamış olup su numunesi de balıkların yaşam alanı açısından normal değerlerde çıkmıştır. Görülen balık ölümlerinin ani ısı değişiklikleri ve mevsimsel olarak sıcaklıkların artmasından dolayı sudaki oksijen miktarının anlık düşmesinden gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 19 Eylül'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz su ürünleri mühendisi, Jandarma Alay Komutanlığı HAYDİ timi ve Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğünün birlikte yapmış oldukları denetimde balık ölümlerine sebep olacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır."

Osmaniye'nin Toprakkale ilçe sınırları içindeki Karaçay Deresi'nde 17 Eylül'de balık ölümleri görülmesi üzerine, vatandaşlar durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekiplerce, su ve ölü balıklardan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara göndermişti.

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