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Osmaniye'deki orman yangınında evi zarar gören öğrenciye tablet hediye edildi

OSMANİYE HABERLERİ  | 21.10.2020 15:45 | Son Güncelleme

Osmaniye'deki orman yangınında evi zarar gören öğrenciye tablet hediye edildi

Osmaniye'deki orman yangınında evi zarar gören öğrenciye tablet hediye edildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangınında evleri zarar gören ortaokul öğrencisine tablet hediye edildi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Yukarıçiyanlı köyünde 10 Ekim'de çıkan ve 2 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında evleri zarar gören Yesin ailesine ziyarette bulundu.

Ortaokul öğrencisi Ali Yesin'e, Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) derslerini takip edebilmesi için tablet ve internet paketi hediye eden Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınında zarar görenlere gerekli her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Yesin de hediyelerden dolayı Başkan Tarhan'a teşekkür etti.

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