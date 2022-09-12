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Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi

12.09.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valiliği koordinesinde hazırlanan 35 ton gıda ve yaşam malzemesi taşıyan 2 yardım tırı, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Vali Erdinç Yılmaz, valilik binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde, sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan'a, Osmaniye'den 2 tır dolusu gıda ve yaşam malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Pakistan'ın çok büyük bir felaket yaşadığını belirten Yılmaz, "Çok sayıda insan hayatını kaybetti, 20 milyon insan etkilendi. Bu sıkıntılı günlerinde Pakistan'a destek çalışmaları kapsamında 2 yardım tırını uğurluyoruz. Devletimiz, her zaman yardıma ihtiyaç duyanların yanında olacaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yardım tırları uğurlandı.

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