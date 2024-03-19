YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniyeli çiftçi, emektar traktörüyle 36 yıldır tarla sürüyor

Osmaniyeli çiftçi, emektar traktörüyle 36 yıldır tarla sürüyor

AA AA
19.03.2024 11:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çiftçilik yapan İhsan Yavuzarslan, 1950'lerde üretilen, hurda fiyatına satın alıp tamir ettiği traktörünü hem tarımda hem de günlük işlerinde kullanıyor.

Mehmetli beldesinde yaşayan 61 yaşındaki Yavuzarslan, 1988'de bir galeriyi gezerken Massey Ferguson marka eski model bir traktörün hurdaya ayrıldığını gördü.

O dönem motor ustalığı da yapan Yavuzarslan, gaz yağıyla çalışan traktörü satın alarak tamir ve bakımını gerçekleştirdi, motorunu da dizelle değiştirdi.

Yavuzarslan, traktörü, erik, elma ve nar yetiştirdiği bahçesi ile sebze üretimi yaptığı tarlasında kullanmaya başladı.

Traktöre bağladığı römork sayesinde kendisinin ve komşularının eşyaları ile tarım ürünlerini taşıyan Yavuzarslan, emektar traktörünü 36 yıldır kullanıyor.

"ARACIMA ÇOK ÖZENENLER, İSTEYENLER VAR AMA SATMADIM"

Evli ve 4 çocuk babası İhsan Yavuzarslan, AA muhabirine, 1988'de hurda fiyatına satın aldığı traktörün kendisini hiç yolda bırakmadığını söyledi.

Traktörü tarımda ve eşya taşımada kullandığını dile getiren Yavuzarslan, "Traktörüm hem benim hem de komşularımın işini görüyor. Her şeyimi onunla yapıyorum. Traktörümden çok memnunum." dedi.

Yavuzarslan, traktörü satın almak isteyenler olduğunu belirterek, "Aracıma çok özenenler, isteyenler var ama işimizi gördüğü için satmadım. Geçen yıl 100 bin lira veren, yerine yenisini teklif edenler oldu. Bu traktör bahçede, bağda kullanmak için daha elverişli ve ekonomik olduğu için kimseye vermedim." diye konuştu.

Emektar aracını yaşamı boyunca kullanmak istediğini dile getiren Yavuzarslan, traktörü çocuklarına miras bırakacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Unutulmaya yüz tutmuş gomalak ustalığını 43 yıldır İstanbul’da yapıyorUnutulmaya yüz tutmuş gomalak ustalığını 43 yıldır İstanbul’da yapıyor
Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaAmasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Efeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyorEfeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyor
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Osmaniye Sumbas traktör massey ferguson

Osmaniye Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:33
Öğle
12:48
İkindi
16:13
Akşam
18:53
Yatsı
20:07

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

Lokman hekim eczanesi
Bahce
Doga eczanesi
Kadirli
Çomu eczanesi
Merkez
Çaglar eczanesi
Merkez
Inci eczanesi
Kadirli
Cansu eczanesi
Duzici
Yaşar eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.