YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı fener alayıyla kutlandı

Osmaniye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı fener alayıyla kutlandı

07.01.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı fener alayıyla kutlandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, fener alayı düzenlendi.

Kent protokolü ve vatandaşlar, mehteran eşliğinde Atatürk Caddesi'ndeki Mehmet Eminler Konağı'ndan, 2023 Açık Hava Müzesi'ne kadar yürüdü.

Burada, havai fişek gösterisi yapıldı.

Etkinliğe Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…
Bu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölümBu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölüm
Osmaniye'de çaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandıOsmaniye'de çaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 8 Ocak Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:42
Öğle
12:46
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:01

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.