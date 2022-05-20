Osmanlı mirası tarım lisesinde soğuk sıkım zeytinyağı ve ayçiçeği yağı üretiliyor

İSMAİL ÖZDEMİR - Sultan 2. Abdülhamid tarafından Bursa'da 1891'de Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, gıda üretimiyle öğrencilerin daha donanımlı yetişmeleri sağlanıyor.

Gıda Teknolojisi alanında eğitim gören 160 öğrenci, öğretmenleriyle zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve reçel üretiyor.

Öğrenciler, kentin farklı bölgelerinden toplanan zeytinler ile okulun arazisinden hasat ettikleri ayçiçeklerinin yağını çıkarıyor.

Kendi okullarında yetişen meyvelerden de reçel yapan öğrencilerin hazırladığı ürünler, doğal, katkısız ve geleneksel yöntemle üretilmesiyle öne çıkıyor.

Özel şişelerde ambalajlanıp etiketleri basılan ürünler, siparişlere göre çoğunlukla anaokullarına ulaştırılıyor.

Okulda 2021-2022 eğitim öğretim yılında birer ton zeytinyağı ve ayçiçeği yağı üretimi gerçekleştirildi.

Ayrıca, yağ ve reçel almak isteyenler, okuldan temin edebiliyor.

- Lisenin arazisindeki ayçiçeklerinden yağ, meyvelerden reçel yapıyorlar

Okul müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, doğal, katkısız, kimyasal bulunmayan ürünler hazırlanarak ve uygulamalı eğitimle öğrencilerin sektöre hazırlandığını söyledi.

Asit oranı az, soğuk sıkım zeytinyağı yaptıklarını belirten Cihan, "Çok iddialı, premium bir ürün. Bursa zeytin yetiştiriciliğinin olduğu bir bölge. Öğrenciler zeytinyağı üretimiyle de uygulamalı eğitimleriyle geleceklerinde belki bu alanda üretim yapıp ülke ekonomisine katkıda bulunurlar." dedi.

Özellikle geleneksel yöntemleri benimseyerek taş değirmenlerde sıktıkları ayçiçeklerinden yağ elde ettiklerini anlatan Cihan, "Bu üretimlerde tabii ki vazgeçilmez olan, öğrenci eğitimi. Vatandaşlarımızın damak tadına uygun ayçiçeği yağını da tüketiciye sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Cihan, okulun bahçelerinde yetişen meyvelerden reçel ürettiklerini aktararak, "Portakalından narenciyesine, turuncundan vişnesine reçeller yapıyoruz. Bu reçeller de özellikle anaokullarımız için vatandaşlarımız için burada üretime girmiş oluyor." diye konuştu.

- "Öğrencilerin sektörel bilgilere sahip olarak mezun olmalarını hedeflemekteyiz"

Gıda Teknolojisi Alanı Şefi Nilüfer Çoksaygılı da öğrencilerin mesleki ve teknik bilgilerini artırabilmek için çalıştıklarını, bu anlamda üretim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Onların teknolojiyi de iyi kullanmalarını istediklerini dile getiren Çoksaygılı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin sektörel bilgilere sahip olarak mezun olmalarını hedeflemekteyiz. Bu hedefe ulaşırken sık sık uygulama yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız uygulamalar neticesinde piyasadaki benzerlerinden daha özenli, daha butik, daha kaliteli üretmeye çalıştığımız hem soğuk sıkım zeytinyağımız hem ayçiçeği yağımız, beraberinde yine koyulaştırılmış ürün teknolojisiyle ürettiğimiz portakal, turunç, vişne, çilek reçeli gibi birçok ürünümüz mevcut."

11'inci sınıf öğrencisi Azra Taşdemir, gıdaya merakı olduğu için bu bölüme isteyerek geldiğini ifade ederek, okul müdürü ve öğretmenlerinin, gelişmeleri için çaba gösterdiklerini belirtti.

İnsanlara sağlıklı gıdalar sunmak için çalıştıklarını anlatan Taşdemir, ürettikleri birçok ürünün okulun arazisinde yetişmesinin de mutluluk verici olduğunu söyledi.

Aynı sınıfta öğrenim gören Abdullah Batur da kalite kontrol ve işleme bölümü olarak iki farklı alanda dersler gördüklerini aktardı.

Süt ve süt ürünleri konusunda da eğitim aldıklarını bildiren Batur, ailesinin, meslek lisesinde eğitim almasından dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

