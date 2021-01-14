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Osmanlı mirasını lise öğrencileri yaşatıyor

14.01.2021 20:03 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Altıeylül-Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri Osmanlı Mirasını e-twinning projesi ile yaşatmaya çalışıyor.Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Türkan Zorcan’ın yürüttüğü, Edebiyat öğretmeni Cennet Erol’un ortak olduğu “Osmanlı İmparatorluğu Yansımaları" (Reflections of the Ottoman Empire) adlı e Twinning projesine toplam 9 Türk ve 4 yabancı öğretmen ile 130 öğrenci katılım sağladı.Proje ile Osmanlı Devleti’ne ait ebru, mimari, musiki, şiir, tezhip, hat gibi birçok sanat dalı incelenmiş; web.2 araçları ile eğlenceli etkinlikler yapılarak kültürel miras alanında farkındalık oluşturulmuştur.

Balıkesir’in Altıeylül-Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri Osmanlı Mirasını e-twinning projesi ile yaşatmaya çalışıyor.
Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Türkan Zorcan’ın yürüttüğü, Edebiyat öğretmeni Cennet Erol’un ortak olduğu “Osmanlı İmparatorluğu Yansımaları" (Reflections of the Ottoman Empire) adlı e Twinning projesine toplam 9 Türk ve 4 yabancı öğretmen ile 130 öğrenci katılım sağladı.
Proje ile Osmanlı Devleti’ne ait ebru, mimari, musiki, şiir, tezhip, hat gibi birçok sanat dalı incelenmiş; web.2 araçları ile eğlenceli etkinlikler yapılarak kültürel miras alanında farkındalık oluşturulmuştur. Projenin sonunda öğrenciler sırayla Balkanlar’dan Anadolu’ya göçü konu alan bir hikayeyi birleştirerek özgün bir eser ortaya koymuşlardır.

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