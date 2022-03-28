Osmanlı mutfağından leziz tarif: Hünkar çorbası! Hünkar çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Hünkar çorbası, hünkarlara layık leziz tadıyla tam bir lezzet şöleni yaşatıyor. Ana yemekten önce hünkar çorbasına sofranızda yer verebilirsiniz.

HÜNKAR ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

3 adet patlıcan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı un

2 diş sarımsak

1 adet soğan

1 adet yumurta sarısı

1 litre et suyu veya tavuk suyu

1 tatlı kaşığı karabiber

1 su bardağı yoğurt

HÜNKAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyup iyice ezin. Ardından tencereye tereyağını alın ve soğanı koyup, pembe rengini alana kadar kavurun. Patlıcanları ilave edin ve karıştırın.

Sırasıyla un, sarımsak, tuz ve karabiber ekleyip, tavuk ya da et suyu ilave edin. Patlıcanlar piştiğinde bir kasede yoğurt ve yumurta sarısını çırpın ve yavaşça karıştırarak çorbaya katın. Bu şekilde 5 dakika daha kaynattıktan sonra, hünkar çorbası servis için hazır olacaktır. Servis yaparken içerisine üzün sirkesi de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...



