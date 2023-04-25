Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Canpolat tedavi altına alındı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat bir takım ziyaretler kapsamında Siirt’e gitmek üzere tek başına otomobiliyle yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Siirt Yolu’nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Canpolat, takla atarak kaza yaptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Canpolat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aracı 3 kez takla atan Canpolat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

