"Osmanlı payitahtı" 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda binlerce misafiri ağırlayacak

CEM ŞAN - Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları, yaz sezonunun ardından kent turizmini yeniden hareketlendirecek.

Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu olan ve Türk Devletler Teşkilatı üyesi devletlerin başkanları düzeyinde kararlaştırılan Göçebe Oyunları'nın ilk üçü 2014, 2016 ve 2018'de Kırgızistan'da gerçekleştirildi.

Göçebe oyunlarının 4'üncüsü Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl ertelemenin ardından "Osmanlı payitahtı" Bursa'nın pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ilçesi İznik'te 29 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bazı Türk cumhuriyetlerinin devlet başkanları ile bakanların katılması beklenen etkinliklerde yaklaşık 1000 kişiden oluşan halk dansları ekipleri gösterilerini sunacak. 3 bine yakın sporcunun mücadele edeceği dev organizasyon, 2 Ekim Pazar günü sona erecek.

- "Tüm misafirlerimizi Bursa'ya bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, AA muhabirine, bu tür organizasyonların binlerce turistin kente gelmesine de vesile olduğunu söyledi.

Burkon Turizm ve Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı da olan Eker, "Göçebe Oyunları'nın İznik gibi tarihi başkentte yapılması, Bursa ve İznik'in turizmi açısından da çok önemli. Turizmciler olarak tüm misafirlerimizi Bursa'ya bekliyoruz. Onları en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

Göçebe oyunlarının yapılacağı tarihler için gerek Bursa gerekse İstanbul'da otel rezervasyonlarında doluluk yaşandığına işaret eden Eker, yurt dışından gelecek binlerce kişinin bölgeyi tanıyacak olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Eker, "3 bin kişi çarşıyı, pazarı da dolaşacaktır. Bursa turizmine Dünya Göçebe Oyunları çok önemli katkı sağlayacak. Ayrıca bu organizasyonların yapılması başka organizasyonlara referans teşkil ediliyor. Bunu referans göstererek, 3 bin kişilik organizasyon yaptık diyebilmek, başka organizasyonları da kentimize kazandırmada elimizi çok güçleniyor. Bunun devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.

- "Bursa algısı o coğrafyalarda daha fazla öne çıkmış olacak"

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise Dünya Göçebe Oyunları'nın şimdiden turizme hareketlilik getirdiğini belirtti.

Büyük organizasyona birkaç gün kaldığını ifade eden Saraçoğlu, "Otellerimiz şu anda dolmuş vaziyette. Çok yüksek katılımcı bekliyoruz. Rezervasyonlar yapılıyor. Bursa turizmi açısından ve özellikle İznik'in daha çok öne çıkması açısından değerli bir etkinlik olacak." diye konuştu.

Saraçoğlu, bazı Türk cumhuriyetlerinin cumhurbaşkanları ve başbakanlarının da katılımlarının olacağına işaret ederek, bu organizasyonun Bursa'nın tanıtımına sağlayacağı katkılara değindi.

"Devlet büyükleri de ziyaret ettiği zaman bu etkinlikler o ülkelerde yayınlanacak, gösterilecek. Dolayısıyla Bursa algısı o coğrafyalarda daha fazla öne çıkmış olacak ve merak uyandıracak. Böyle bir beklenti de var turizm açısından. Sektör olarak bu beklentiyi de şu anda sürdürüyoruz." diyen Saraçoğlu, turizmciler olarak Türk cumhuriyetlerinden Bursa'ya, bu bölgeden de o yörelere turist geliş gidişini hızlandırmak istediklerini, bu hedefi gerçekleştirmede bu etkinliklerin oldukça değerli olduğunu kaydetti.

