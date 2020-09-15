Osmanlı payitahtı Bursa'nın "Tarih Adası" şekillenmeye başladı

Osmanlı payitahtı Bursa'nın tarihi kimliğini daha fazla öne çıkaracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tarihi Saat Kulesi, Bey Sarayı ve Hisar Bölgesi'ni de içine alan "Tarih Adası" çalışmaları devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bursa'da tarih ve yeşil yeniden gün yüzüne çıkıyor" sloganıyla çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesince projenin bel kemiğini oluşturan Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nde Kızılay binasının yıkımı tamamlandı. Projenin bir parçası olarak ele alınan Tophane yamaçlarındaki temizlik çalışmalarında da sona gelindi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 kişilik ekiple başlatılan çalışmalarda plastik, cam ve teneke içecek şişeleri, karton kutulardan oluşan 30 kamyon atık bölgeden uzaklaştırıldı. Kuruyan ot ve dal parçaları kaldırılırken yamaçtaki yürüyüş yollarının zemini temizlendi, kör noktalardaki aydınlatma sistemleri yenilendi. Yamaçlara çok sayıda renkli çalı bitkisi ve erguvan dikildi.