Osmanlı Saray Mutfağı'na ait sıcak başlangıç: Bademli Çorba! Bademli Çorba nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Farklı bir tat denemek istiyorsanız bademli çorbaya bir şans verebilirsiniz. Osmanlı zamanından gelen bu çorba ile iştahınız açılacak. İşte bademli çorba tarifi ve malzemeleri...

BADEMLİ ÇORBA MALZEMELERİ

100 ml. et suyu

50 gram tane badem

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

2 yemek kaşığı nar tanesi

1 adet acı badem

40 gram un

500 ml. pastörize süt

5 gram tuz

100 gram toz badem

BADEMLİ ÇORBA YAPILIŞI

Pastörize süt ve et suyunu derin bir tencereye alın ve kaynama noktasına gelene dek sütlü karışımı orta ateşte kaynatın. Kabuksuz, tane halindeki çiğ bademleri, bir adet acı bademle beraber mutfak robotunda toz haline gelene dek çekin.

Kaynayan sütlü et suyu karışımından bir miktar ilave edin ve karıştırma işlemine devam edin. Acı badem ve çiğ bademlerin tadını alan az miktardaki sütlü et suyunu bir tülbent yardımıyla süzün, çorba tenceresine aktarın. Toz badem eklediğiniz çorba karışımını kısık ateşte kaynatın. Azar azar eklediğiniz unla bağladığınız çorba karışımını tuzunu ekledikten sonra 10 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Servis kaselerine aldığınız badem çorbasını nar taneleriyle süsledikten sonra sıcak olarak bekletmeden servis edin. Afiyet olsun...



