Osmanlı Saray Mutfağı'na ait sıcak başlangıç: Bademli Çorba! Bademli Çorba nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Farklı bir tat denemek istiyorsanız bademli çorbaya bir şans verebilirsiniz. Osmanlı zamanından gelen bu çorba ile iştahınız açılacak. İşte bademli çorba tarifi ve malzemeleri...
100 ml. et suyu
50 gram tane badem
1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
2 yemek kaşığı nar tanesi
1 adet acı badem
40 gram un
500 ml. pastörize süt
5 gram tuz
100 gram toz badem
Pastörize süt ve et suyunu derin bir tencereye alın ve kaynama noktasına gelene dek sütlü karışımı orta ateşte kaynatın. Kabuksuz, tane halindeki çiğ bademleri, bir adet acı bademle beraber mutfak robotunda toz haline gelene dek çekin.
Kaynayan sütlü et suyu karışımından bir miktar ilave edin ve karıştırma işlemine devam edin. Acı badem ve çiğ bademlerin tadını alan az miktardaki sütlü et suyunu bir tülbent yardımıyla süzün, çorba tenceresine aktarın. Toz badem eklediğiniz çorba karışımını kısık ateşte kaynatın. Azar azar eklediğiniz unla bağladığınız çorba karışımını tuzunu ekledikten sonra 10 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Servis kaselerine aldığınız badem çorbasını nar taneleriyle süsledikten sonra sıcak olarak bekletmeden servis edin. Afiyet olsun...
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