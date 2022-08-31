Osmanlı şerbetleri Edirne II. Bayezid Külliyesi'ne gelen turistlerin beğenisine sunuluyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret eden turistler Osmanlı'nın geleneksel saray şerbetlerinin tatma fırsatı buluyor.

Müzenin uzun süredir kullanılmayan doğu tabhanesi (Osmanlı külliyelerindeki dinlenme yeri) düzenlendikten sonra şerbetevi olarak hizmet vermeye başladı.

Müzeyi ziyaret edenler şerbetevinde Osmanlı Saray Mutfağında yer alan reyhan, lavanta, koruk, erik, gül, kızılcık, nane ve tarçın şerbetlerinin tadına bakabiliyor.

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun oluruyla müzede çeşitli alanları ziyaretçilerin kullanımına açmaya devam ettiklerini söyledi.

Tabhanelerin Osmanlı döneminin konukevleri olarak bilindiğini anlatan Pehlivancık "O dönemde uzak mesafelerden gelenler tabhanede üç gün ücretsiz konaklar, imaretten iki öğün yemek yiyebilirmiş. Bir nevi dönemin konukevleridir. Tabhane Farsça bir kelime, 'tab' yani güç kuvvet, 'hane' de güç kuvvet bulma yeri gibi tercüme mümkündür." dedi.

Pehlivancık düzenlemeleri sırasında tarihsel dokunun dışına çıkmadıklarını vurguladı.

Tabhanelerde yine konuklarına dinlenme imkanı sunduklarını ifade eden Pehlivancık, "Osmanlı döneminde misafirler gece de kalabiliyordu biz yine misafir konaklatıyoruz ancak daha kısa vakitlere indirgenmiş durumda. Ziyaretçiler 15, 20 dakika, yarım saat dinlenip mekanı inceliyorlar, burada şerbetlerimizden, çayımızdan, kahvemizden içiyorlar ve hediyelik eşyalardan alabiliyorlar." dedi.

Pehlivancık, medeniyeti ve kültürü daha geniş kitlelere anlatmak adına şerbetevinde ürün fiyatlarının düşük tutulduğunun altını çizdi.

- "Doğal haliyle sunum yaptılar"

Ankara'dan müzeyi ziyarete gelen Muzaffer Taytak da Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin Osmanlı medeniyetinin doruk noktalarından biri olduğunu söyledi.

Şerbetevini beğendiklerini ve müzenin tamamlayıcısı olduğunu dile getiren Taytak, "Osmanlı şerbetlerini tadına baktık. Hazırlayanlar en doğal haliyle sunum yaptılar. Müzeye gelen bütün ziyaretçilerin şerbetevini görmeden gitmeleri eksiklik olur. Şerbetlerin tadı nefis. Artık o kadar gazlı içeceklerin zararlarını duyuyor ve okuyoruz ki bu şekilde doğal şerbetlerin halkımızın damak tadına yerleşmesi lazım. Osmanlı şerbetinin gazlı içeceklerden faydalı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen Nuri Erdal ise Edirne'ye gelmek için uzun bir yolculuk yaptıklarını ancak yorgunluklarını müzenin şerbetevinde attıklarını anlattı.

Osmanlı şerbetinin kendilerine pozitif enerji verdiğini belirten Erdal, herkesin müzeyi ve şerbetevini ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

- İtalyan çift Osmanlı şerbetini beğendi

İtalya'dan gelen Paulo ve Bianco Borlino çiftçi de müzeyi ziyaret ederek Osmanlı şerbetlerinin tadına baktı.

Şerbetevinde bir süre dinlenen çift, buradaki görevlilere şerbet için teşekkür etti.

Paulo Borlino, Osmanlı şerbetinin tadına ilk kez baktığını ve çok beğendiğini dile getirdi.

Müze ve tamamlayıcılarının ilgi çekici olduğunu söyleyen Borlino, "Osmanlı şerbeti çok lezzetli. Sıcak havada soğuk şerbet çok iyi geldi." dedi.

