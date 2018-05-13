SPOR

Osmanlıspor - Beşiktaş maçında Tolgay Arslan sakatlandı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.05.2018 20:15 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı. Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

Osmanlıspor - Beşiktaş maçında Tolgay Arslan sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında siyah-beyazlılar adına talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Osmanlısporlu Adrien Regattin'den topu kazanmak isterken yerde kaldı ve kalkamadı. Sakatlandığını belirten Tolgay Arslan, 43. dakikada sedye ile kenara alındı.

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Mustafa Pektemek oyuna girdi.

'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı''İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'
Mardin'de korkutan patlama!Mardin'de korkutan patlama!
Fatih Portakal'dan canlı yayında Erdoğan'a çağrıFatih Portakal'dan canlı yayında Erdoğan'a çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tolgay arslan

En Çok Okunan Haberler

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Ali Koç, Janssen için ödenen kiralama bedelini açıkladı!

Ali Koç, Janssen için ödenen kiralama bedelini açıkladı!

Roberto Mancini'nin sözleşmesi feshedildi!

Roberto Mancini'nin sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe için Davide Ospina iddiası

Fenerbahçe için Davide Ospina iddiası

Burak Yılmaz geri dönüyor! İşte kazanacağı para

Burak Yılmaz geri dönüyor! İşte kazanacağı para

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmanlıspor - Beşiktaş maçında Tolgay Arslan sakatlandı!

Osmanlıspor - Beşiktaş maçında Tolgay Arslan sakatlandı!

Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören açıklaması geldi!

Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören açıklaması geldi!

Fikret Orman: Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

Fikret Orman: Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

Atiba'dan yönetime rest

Atiba'dan yönetime rest

Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına çağrı

Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.