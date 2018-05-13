Osmanlıspor - Beşiktaş maçında Tolgay Arslan sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında siyah-beyazlılar adına talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Osmanlısporlu Adrien Regattin'den topu kazanmak isterken yerde kaldı ve kalkamadı. Sakatlandığını belirten Tolgay Arslan, 43. dakikada sedye ile kenara alındı.
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Mustafa Pektemek oyuna girdi.
Dünya bu transferi konuşacak
Tam bir fenomen
Dick Advocaat geri dönüyor
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman kararı
Ertaç Özbir'den transfer açıklaması: Menajerim Fenerbahçe'yle görüştü!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçında VAR ile penaltı verildi
İbrahim Üzülmez: Beşiktaş gel derse hazırım
Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!
Mustafa Cengiz: Avrupa kupalarına katılma cezası almayacağız
Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması
Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!
Beşiktaş'ın ilk transferi Musa Barrow
Cengiz Ünder'İ isteyen Atletico, Monaco ve Dortmund'a ret!
Burak Yılmaz: Hiçbir takımla anlaşmadım
Sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi
Tayfun Korkut ve öğrencileri kulüp personeline 200 bin euro bağış yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum